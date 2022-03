Rede 4G Privada? Khomp lança Erb pronta para essa conexão

A Khomp, empresa catarinense com 25 anos e recém incorporada no Grupo Intelbras, liberou comercialmente em seu portfólio a LTE ENODEB 2X20W 2.3GHZ BANDA 40 – Estação Rádio Base projetada para atender à crescente demanda de redes privadas 4G pelo Brasil.

Entre as principais vantagens desse modelo de rede, está a não obrigatoriedade de compra de frequência, sendo necessário apenas a solicitação da outorga de Serviço Limitado Privado (SLP), a licença de uso do espectro e o licenciamento das estações usadas no projeto. Facilidade essa que tem chamado atenção do mercado por reduzir custos e prazos em projetos de banda larga com todas as vantagens de uma rede 4G

Conversamos com Glauco Ligeiro, Engenheiro OEM LTE da Khomp, para entender a real rentabilidade do LTE Privado e seus principais atrativos. Confira:

Onde se mais demanda Rede 4G Privada?

A tecnologia 4G LTE Privada é demandada principalmente em cenários desafiadores, como é o caso de áreas remotas que não são atendidas por operadoras ou das plantas industriais que precisam de uma rede efetiva em seus pátios gigantescos.

Agronegócio: a rede 4G Privada muitas vezes é a responsável por levar inclusão social e digitalização básica em áreas rurais. Mas, tratando-se de agronegócio, a tecnologia vai além: ela possibilita que seja feito sensoriamento inteligente de maquinários por meio de dispositivos IoT (Internet das Coisas), fornecendo a conectividade que viabiliza automação e produtividade em alta escala.

Indústrias e usinas: o uso de redes 4G LTE privadas em fábricas permite implantar e conectar um número crescente de dispositivos com diferentes finalidades produtivas. Além disso, por ser uma rede totalmente planejada para aquele cenário – seja para cobertura outdoor ou em ambientes indoor. Uma estação pode prover cobertura robusta em longas distâncias, imune a interferências e com ótimo desempenho, sem a instabilidade conhecida de outras soluções de conectividade sem fio.

“Virtualmente qualquer ramo pode se beneficiar do LTE privado, além dos já citados anteriormente eu ainda destacaria operações portuárias, logísticas, estádios, aeroportos, resorts e até minerações onde a conexão é ainda mais escassa” – complementa Glauco.

Quais as vantagens de usar uma Rede 4G LTE Privada?

Capacidade de customização, alcance, segurança e cobertura são atrativos que envolvem uma rede LTE privada. Tudo isso otimizado em uma infraestrutura enxuta, que consegue ser até 10 vezes mais potente do que o Wi-Fi tradicional.

Customização (rede projetada para necessidades específicas)

Até 10x mais cobertura outdoor, e 4x mais cobertura indoor em comparação a redes Wi-Fi

Uso de celulares privados, independentes de uma operadora, sem conta por uso no final do mês.

Aumento da segurança, já que todas as informações sensíveis são mantidas dentro da sua própria rede, sem passar por uma rede pública.

Aumento da mobilidade por meio do monitoramento de veículos/dispositivos e comunicação de pessoas em deslocamento dentro da rede.

Mais confiabilidade, por meio do uso de espectro de frequências licenciado, alta performance e baixo índice de falhas.

Mais detalhes da ENODEB BANDA 40

A LTE ENODEB 2X20W 2.3GHZ opera na banda 40, padrão universal 3gpp e amplamente utilizado em todo mundo.

“Para se ter uma ideia mais clara, o mercado asiático é um grande consumidor dessa banda, o que impacta positivamente na constante produção de equipamentos compatíveis. Enxergamos isso com bons olhos, pois reforça que o investimento será rentável a longo prazo” – comenta Glauco.

Outras características técnicas:

2300-2400 MHz

Baseado na tecnologia TDD-LTE, padrão internacional 3GPP

Fornece dados em alta velocidade

Suporta operações em diferentes larguras de banda

DHCP, DNS e NAT

Interface Web para configuração, gerenciamento e manutenção de operações

Sincronização: GPS, Network Listening

Proteção contra riscos de invasão

Suporta backhaul baseado em IP, incluindo transmissão pública

Design compacto com menor consumo de energia e excelente performance

Compatível com core HaloB – instalação simplificada

Compatível com Open-RAN

Vídeo Review: Equipamento LTE Privado

Está disponível no canal da Khomp no YouTube o vídeo completo do lançamento da LTE ENODEB 2X20W 2.3GHZ BANDA 40. Cenários, vantagens, licitações e muito mais são explicados por especialistas. Assista!

PUBLICIDADE