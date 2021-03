Recursos para Inovação no Plano Safra em destaque no AGROtic 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Todos sabemos que 2020 foi um ano difícil para a economia brasileira tendo como consequência queda de 4,1% no PIB (Produto Interno Bruto). Mas um setor teve crescimento: a agricultura foi positiva em 2%, uma expansão que também supera a performance de 2019, quando registrou 0,6%. Nesse período, o esforço dos produtores se dividiu em suprir a demanda do mercado interno em plena pandemia e acelerar os contratos de exportação, aproveitando a cotação do dólar.

A tecnologia teve um papel importante nesse desempenho colaborando em diversos aspectos. Não por acaso, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, ao lançar o Plano Safra 2020/2021 no ano passado fez questão de mostrar o direcionamento para operações de inovação e sustentabilidade, duas áreas que envolvem recursos tecnológicos importantes para o setor.

Os investimentos para a inovação previstos no Plano Safra será um dos temas discutidos durante o AGROtic, evento promovido pelo Tele.Síntese e ESALQtec. Este ano ele será realizado também de forma virtual de 3 a 6 de maio.

Também estará em debate a expansão do IoT (Internet das Coisas) no campo que levou milhares de produtores a conviverem com sensores e dispositivos móveis para obtenção de dados em tempo real. Isso leva ao crescimento da irrigação inteligente, instrumento importante para economia de custos e recursos hídricos e maior produtividade.

O esforço para aumentar a conectividade no campo, um elemento chave, a contribuição da indústria de máquinas e equipamentos rurais para ampliar a coleta de dados sobre as lavouras, e a necessidade de incluir pequenos e médios produtores nesse ciclo inovador também estarão entre os temas discutidos.

O movimento da indústria de satélites para aumentar a oferta de serviços para o agro, com linhas mais avançadas que vão permitir melhor alcance no campo estará em debate no AGROtic. Nesse cenário de inovação não faltará a discussão de como ferramentas avançadas e blockchain estão se tornando plataformas importantes tanto para inovação quanto para sustentabilidade.

Todo esse esforço leva à busca do aumento da produtividade. E está valendo a pena? Conversaremos sobre isso no evento. O AGROtic contará ainda com a apresentação de diversas startups.

Para comemorar os 15 anos da ESALQtec o Congresso terá uma um painel que vai discutir o papel do braço de inovação da Esalq/USP.

Detalhes da programação e inscrições gratuitas podem ser encontradas aqui