Reclamações sobre serviços de telecom caem 28,4% em maio

Caiu em 28,4% o número de reclamações de usuários dos serviços de telecomunicações em maio de 2021, na comparação com maio do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os números da agência indicam que em maio de 2020 foram registradas 266.084 reclamações. Já em maio deste ano, o número foi de 190.592, uma queda de 75.492 queixas.

A redução registrada no mês segue tendência de queda nas reclamações de usuários de telecomunicações, que tem se acentuado nos últimos meses. Em abril, a queda foi de 24,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Esse cenário de redução nas reclamações acontece em um momento de alta no consumo de serviços de telecomunicações, motivada por medidas de combate à pandemia da Covid-19, como o teletrabalho, aulas e negócios online, entre outras atividades à distância.

Todos os principais serviços de telecomunicações apresentaram redução das queixas nos últimos 12 meses. A maior queda ocorreu no serviço de TV por assinatura, cujo índice caiu 49,5%, de 27.009 para 13.638.

No serviço de internet banda larga fixa as reclamações caíram 36,8%, de 73.201 para 46.289, e na telefonia móvel as reclamações tiveram redução de 24,9% em maio, em relação a maio do ano passado, passando de 128.256 para 96.270.

Investimento

“Estamos vendo uma tendência de queda nas reclamações no longo prazo. Isto é resultado dos investimentos feitos pelas empresas, que têm se mantido acima de R$ 30 bilhões por ano. Além disso, precisamos destacar avanços nas medidas de autorregulação, como a plataforma Não Me Perturbe, que permite bloquear ligações de telemarketing das empresas de telecomunicações e de bancos”, afirmou Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis, entidade que representa as empresas de telecomunicações e de conectividade.

“Podemos atribuir essa tendência de queda também à entrada em funcionamento, desde agosto do ano passado, das ouvidorias das prestadoras”, completou.

Vale lembrar, no entanto, que apesar da queda total nas queixas, a Anatel identificou alta nas reclamações sobre telemarketing no começo do ano e solicitou às operadoras medidas para aperfeiçoar o Não Me Perturbe. As teles apresentaram proposta em abril, e já começaram a implementá-las.