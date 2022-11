Receita Federal deflagra operação para apreender R$ 1 bilhão em produtos ilegais em São Paulo

Maior ação de combate ao contrabando já realizada no País, Operação Krampus acontece no centro da capital paulista e deve durar várias semanas; lojas poderão ser interditadas

A Receita Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 7, uma ação com o objetivo de apreender centenas de toneladas de produtos ilegais na cidade de São Paulo. A operação, realizada em parceria com a Prefeitura Municipal e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo, deve durar várias semanas. O valor de todas as mercadorias confiscadas pode chegar a R$ 1 bilhão, estima o órgão.

A “Operação Krampus”, como a ação é denominada, trata-se da maior já realizada pelo Fisco no que diz respeito ao combate à venda de produtos introduzidos ilegalmente no País.

PUBLICIDADE

A operação acontece na região central da capital paulista, um dos principais polos de comércio de mercadorias irregulares oriundas de contrabandos, desvios e falsificações.

Segundo a Receita Federal, os produtos irregulares partem do centro de São Paulo e abastecem todo o Brasil, o que gera um prejuízo de bilhões de reais por ano, em razão da sonegação de impostos e da concorrência desleal.

Além disso, a venda de produtos ilegais também está associada à lavagem de dinheiro, à corrupção, ao trabalho escravo e a danos à saúde pública, destaca o Fisco.

Por parte do poder público local, participam da operação agentes da GMC e equipes de remoção das mercadorias, que devem fiscalizar a condição de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Com efeito, as lojas irregulares, além de terem as mercadorias apreendidas, poderão ser interditadas.

Inicialmente, a operação se concentra em dois shoppings de grande porte da região central de São Paulo – um na Sé e outro no Brás. “O planejamento da ação é fluído. Ou seja, não são só esses dois alvos. A conclusão do trabalho feito com eles não é o encerramento da operação, pois mais será feito nas próximas semanas”, afirmou, em entrevista coletiva, Alan Towersey, chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal.

Ao todo, participam da ação 40 servidores da Receita, 50 guardas civis metropolitanos e 90 integrantes das equipes de remoção das Subprefeituras da Sé e da Mooca. A expectativa é de que, ao final da força-tarefa, 1.600 toneladas de produtos contrabandeados sejam apreendidos.

De acordo com o Fisco, Krampus é uma figura mitológica ligada ao folclore europeu. A criatura, segundo a lenda, acompanha São Nicolau durante a época do Natal. Enquanto o velhinho de cabelo e barba brancas entrega presentes às crianças, Krampus fica encarregado de punir os meninos e as meninas que não se comportaram bem ao longo do ano.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE