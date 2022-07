Receita da Ericsson cresce no segundo tri mas não atende expectativas

A Ericsson divulgou hoje,14, seu desempenho global no terceiro trimestre quando obteve uma receita de SEK 62,5 bilhões (coroas suecas) ampliando 14% na comparação anual. O lucro operacional ajustado no período foi de SEK 7,3 bilhões ficando abaixo da previsão média dos analistas que apostavam em SEK 8 bilhões. Fatores como a inflação derivada da guerra na Ucrânia, aumento no custo dos componentes e contratos de licenciamento de tecnologia que estão em fase de renovação afetaram a performance e a receita da Ericsson que, mesmo assim, manteve a trajetória de expansão.

No entanto, no trimestre, a margem bruta caiu de 43,4% para 42,1%. “A situação da cadeia de suprimentos global continua desafiadora e as pressões inflacionária são fortes. Combinados, isso resulta em aumentos de custos que trabalhamos ao máximo para mitigar”, observou Borje Ekholm, CEO e presidente da Ericsson. Também salientou que, à medida que os contratos da empresa os valores serão reajustados, apesar da convicção de que a melhor forma de compensar a pressão inflacionária é reforçar o ritmo da entrega de soluções inovadoras ao mercado.

O executivo ressaltou que foram feitas reestruturações para que a empresa esteja apta a capturar as oportunidades do mercado 5G “de um jeito que nunca foi visto antes”. A questão geopolítica também exigiu ajustes na cadeia de fornecedores. As vendas do grupo crescera, 5% de forma orgânica e na comparação anual impulsionadas principalmente pelos negócios de redes na América do Norte e Europa.

Ekholm explicou a baixa contribuição da área de IPR (licenças para uso da tecnologia), de apenas SEK 0,9 milhões, se deve à expiração de vários contratos de licenciamento que estavam com a renovação pendente além de negociações em andamento no trimestre para uso da plataforma 5G da companhia. “Estamos confiantes em nossa forte posição 5G e portfólio de patentes líder, posicionando-nos bem para concluir renovações de licenças pendentes e futuras. Com os contratos atuais, as receitas de DPI são estimadas em SEK 1,0–1,5 b. no 3º trimestre”, afirmou.

A margem EBITA acumulada em quatro trimestres foi de 14% . “Continuamos determinados a atingir nossa meta de longo prazo de uma margem EBITA de 15–18% o mais tardar em 2–3 anos”, previu o executivo.

