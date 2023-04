Receita avisa: criptoativos devem ser declarados no IR

Ainda conforme a receita, estão obrigados a a prestação de informação a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil e a pessoa física ou jurídica for residente ou domiciliada no Brasil.

Também é obrigatória a declaração quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou quando as operações não forem realizadas em exchange, sempre que as transações ultrapassarem R$ 30.000,00 em um mês. Ou seja, se for usada empresa estrangeira as transações acima de R$ 30 mil deverão também ser declaradas.

Assim, por exemplo: Uma pessoa física residente ou domiciliada no Brasil, que vende criptoativos em valor correspondente a R$ 15.000,00, sem utilizar uma exchange, em 4 de janeiro de 2020, e transfere criptoativos em valor correspondente a R$ 16.000,00 para uma exchange domiciliada no exterior, em 25 de janeiro de 2020, superando o limite de R$ 30.000,00 no mês, ela tem obrigação de prestar informação.

Exceção

Se uma pessoa que mora no Brasil e vende criptoativos no valor de R$ 25 mil, por uma exchange estrangeira, com sede no exterior em um único mês determinado, não precisará ter os criptoativos dessa operação declarados no imposto.

Outra situação que também não precisa de declaração é se uma pessoa física residente ou domiciliada no Brasil, que compra criptoativos em valor correspondente a R$ 25.000,00 por meio de uma exchange domiciliada no exterior, em 10 de janeiro 2020, e permuta criptoativos em valor correspondente a R$ 10.000,00 utilizando uma exchange domiciliada no Brasil, em 20 de janeiro de 2020. Não há, nessa situação, obrigatoriedade de prestação da informação por parte da pessoa física. A exchange domiciliada no Brasil irá prestar a informação referente à operação de R$ 10.000,00.