Realme lança smartphones no Brasil em janeiro

A Realme, marca de smartphone chinesa, anunciou hoje, 21, evento de lançamento no Brasil dos smartphones realme 7 e 7 Pro, o relógio Realme Watch S e o fone de ouvido Realme Buds Q no dia 7 de Janeiro de 2021. A marca já havia previsto sua chegada ao Brasil para dezembro deste ano com produtos 4G.

O smartphone Realme 7 possui processador para jogos MTK G95 e 30W Dart Charge (bateria de 5000mAh). Além disso, dispõe de tela ultra suave de 90 Hz e uma câmera Quad de 64 MP da Sony com uma selfie de 16 MP.

O Realme 7 Pro conta com processador Snapdragon 720G. Com carregado SuperDart e arregamento de 65W (e bateria de 4500mAh), a bateria atinge 100% após 34 minutos, o mais rápido do Brasil, segundo a empresa. O dispositivo apresenta uma câmera Quad Sony 64MP, com Starry Mode, um conjunto de novos filtros, e 32MP In-display Selfie.

A venda dos smartphones Realme 7 e Realme 7 Pro foi anunciada globalmente em três de setembro deste ano. A empresa não informou se trará ao Brasil a versão do aparelho que suporta conectividade 5G, cujas vendas começaram em 19 de novembro na Índia e na Europa.

Já o Realme Watch S tem uma tela de 3,3 centímetros (1,3″) de touchscreen colorida e arredondada e cinco níveis de auto-brilho. O relógio foi lançado em 3 de novembro na Ásia. Também pode servir como um monitor de coração e de saturação de oxigênio em tempo real. Por fim, o Realme Buds Q pesam 3,6 gramas. As vendas desse produto começaram na China em maio. (Com assessoria de imprensa)