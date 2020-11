Realme chegará ao Brasil em dezembro de 2020

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A fabricante chinesa de smartphone promete trazer o 5G e mais 20 produtos AIoT ao Brasil, além de cooperar com operadoras e parceiros locais

A Realme, fabricante chinesa de smartphone, anunciou hoje, 9, sua chegada ao Brasil com previsão para dezembro deste ano. A empresa promete trazer no futuro o 5G e 20 produtos AIoT (Inteligência Artificial e Internet das Coisas) ao Brasil. Fundada em 2018, a marca possui 50 milhões de usuários distribuídos por mais de 60 mercados.

“Teremos o Brasil como centro estratégico e porta de entrada para o mercado da América Latina. Chegamos ao país com uma estratégia de longo prazo para sermos os principais players do Brasil”, afirmou Sky Li, fundador e CEO da Realme. O executivo comentou ainda que a marca irá investir para a cooperação com operadoras e parceiros locais.

A empresa busca se tornar a líder do mercado de produtos 4G. Ao todo, possui três linhas de smartphones da quarta geração. São eles:

Realme C Series: concentra-se em mega display e mega bateria;

concentra-se em mega display e mega bateria; Realme Number Series: com foco em carregamento rápido e imagem. A partir da série Realme 7, de carga SuperDart de 65W, a empresa conseguiu passar na Verificação de Confiabilidade do Smartphone da TÜV Rheinland;

com foco em carregamento rápido e imagem. A partir da série Realme 7, de carga SuperDart de 65W, a empresa conseguiu passar na Verificação de Confiabilidade do Smartphone da TÜV Rheinland; Realme Narzo Series: voltado para o público que gosta de jogar e busca desempenho.

Dentro de dois ou três anos, a empresa afirmou que irá atualizar todas as linhas de 4G para 5G. Em fevereiro de 2020, a Qualcomm, produtora de chips, divulgou que a Realme seria uma das empresas cujos smartphones viriam equipados de Snapdragon 865, para se conectar a rede 5G e ao WiFi6. Este ano, a Realme lançou duas linhas de smartphones 5G.