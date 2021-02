Raphael Denadai assume a presidência da Sky Brasil em março

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Sky Brasil nomeou Raphael Denadai como o novo presidente da companhia, e ele deve assumir a cadeira em primeiro de março deste ano. Desde 2019, o executivo atuava como vice-presidente de finanças na SKY.

Ele sucede Estanislau Bassols, que deixou a Sky no final de janeiro de 2021 para assumir a gerência geral da Mastercard Brasil. Nos últimos dois anos, Bassols trabalhou na mudança de mindset e transformação digital da Sky.

Raphael Denadai conta com 20 anos de experiência nos setores de telecomunicações, entretenimento e aviação. Antes da operadora, ele ocupou o cargo de CFO na Cinemark durante quatro anos. O executivo também liderou operações para o segmento de negócios na Telefônica e trabalhou como consultor de finanças na Embraer.

Graduou-se em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Além disso, possui MBA no Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD), na França. (Com assessoria de imprensa)