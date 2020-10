Rakuten sai em busca de parceiros latinos para sua plataforma global de comunicação

A operadora japonesa Rakuten Mobile, a primeira toda baseada em rede nativa em nuvem do mundo, já procura parceiros na América Latina para se integrarem à sua plataforma global de comunicação. A conclamação partiu hoje, 30, do CTO da operadora, Tareq Amin, em sua apresentação no Futurecom. Segundo o executivo, a iniciativa de construir toda uma operação móvel com padrões abertos OPENRan e totalmente autônoma não foi fácil, mas ele afirma que os resultados já aparecem. “Em março de 2021 estaremos cobrindo todo o Japão com a 5G”, afirmou.

Segundo Amin, a empresa teve que começar do zero na construção dessa nova arquitetura e a primeira iniciativa foi a de adotar padrões abertos para os rádios. “A 5G é rádio”, vaticinou. A operadora, que ocupa duas bandas no Japão – de 400 MHz e de 3,7 GHz – encontrou na finlandesa Nokia o primeiro fornecedor do rádio aberto e depois conseguiu novos parceiros como NEC e demais fornecedores, como Qualcomm e Intel, para as demais plataformas que precisava.

“Hoje todos as nossas estações – macro, mimo, micro ou small cells – são totalmente virtualizadas, o que dispensa a presença de qualquer técnico em campo”, afirmou o executivo. Segundo ele, a nova arquitetura já funciona comercialmente na capital japonesa, em Tokyo.