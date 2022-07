Raio X da inovação

Está no ar o mais novo episódio do Expresso Talks, programa que traz entrevistas em vídeo com convidados que são decisores nas maiores empresas de telecom, especialistas em inovação e analistas que acompanham de perto o mercado de tecnologia no Brasil e no mundo.

Neste episódio, os apresentadores Solange Calvo e Samir Vani entrevistam Leandro Guissoni, professor associado da FGV-EAESP, ex-professor da Harvard Business School e membro da Decoupling.co, que fala sobre o conceito de inovação e analisa o modelo de negócio de empresas como Magazine Luiza, Cielo, Amazon e Netflix.

Na entrevista, o especialista também aborda temas como o cenário de oportunidades de negócios no Brasil e nos Estados Unidos, como grandes empresas podem competir com startups quando o assunto é inovação e fala sobre o grande volume de capital que algumas empresas demandam até chegarem ao lucro. Vale conferir!

