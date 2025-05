A Elea Data Centers iniciou a construção da Rio AI City, megacomplexo de data centers na zona oeste do Rio de Janeiro, com investimento de “alguns bilhões” para entregar 80 MW em 2026. O projeto marca a entrada da empresa na corrida global por infraestrutura de inteligência artificial e prevê expansão contínua até 3,2 GW, o que pode torná-lo um dos maiores polos tecnológicos da América Latina.

Em entrevista ao Tele.Síntese, o CEO da companhia, Alessandro Lombardi, rebateu com veemência a ideia de excesso de oferta: “Quem pensa em bolha está desinformado”, afirma. Segundo ele, os data centers de IA do mundo têm menos de 2% de espaço ocioso atualmente, e os que são construídos, são terminados já praticamente todo ocupados. Para ele, a demanda por infraestrutura de IA é concreta, puxada pelas big techs — Google, Meta, Amazon, Microsoft — que já somam 100 GW em necessidade computacional conforme balanços de 2024.

Capital abundante e estratégia nacional

Lombardi atribui o fôlego financeiro da Elea Data Centers à sociedade com o banco Goldman Sachs, que adquiriu a maior fatia do capital social da empresa como investidor em 2021, embora o controle permaneça sob a Piemonte Holdings. “Não temos sócio de fundo fechado com prazo de saída. Temos um banco de investimento cujo core é operar dinheiro. Se o projeto se sustenta economicamente, o capital está garantido”, afirmou. Também apoiam financeiramente o projeto os bancos BTG Pactual, Bradesco e Bando do Brasil.

A Elea tem apostado em antecipar obras de grande porte para oferecer colocation com entrega rápida a clientes corporativos e hyperscalers. Segundo o executivo, essa estratégia explica a rápida expansão para Barueri (SP) — onde a empresa comprou dois data centers da Hewlett-Packard ano passado — e agora para o Rio de Janeiro.

No caso da Rio AI City, a empresa já opera no local com o RJO1 e está ampliando a infraestrutura no Parque Olímpico, onde tem licença para ocupar 500 mil metros quadrados. O projeto conta com apoio institucional da Prefeitura do Rio e estará interligado à malha urbana, energética e de cabos submarinos.

IA como bandeira estratégica

Segundo o CEO, a aposta da empresa no Rio de Janeiro foi para evitar locais onde é difícil expandir e nos quais infraestrutura sofre com gargalos. “Vimos players escolherem áreas sem conectividade, segurança ou capacidade de obra. Preferimos um local urbano com infraestrutura legada das Olimpíadas, matriz energética estável e ecossistema de inovação com universidades como a PUC e a UFRJ”, alfineta.

A Elea já conta com nove data centers em cinco regiões metropolitanas e, segundo Lombardi, está aberta a modelos híbridos de negócio — de leasing até parcerias com hyperscalers. “O Rio tem tudo para ser um novo polo global. O que falta é capacidade de o Brasil comportar projetos desse porte com segurança jurídica e previsibilidade”, diz. Neste sentido, ele afirma se totalmente favorável à política de atração de data centers do governo federal, batizada de Redata, que deve sair em alguns dias via Medida Provisória.