Quem é quem: Sudeste concentra 53,5% da banda larga fixa

Relatório analítico da Momento Editorial em parceria com a Futurion mostra que o crescimento das competitivas foi o segundo maior em percentual, na região, correspondendo a um aumento de 28,27% em um ano em sua quota de mercado, com 727.972 novos acessos.

Dos 39,1 milhões de acessos da banda larga fixa contabilizados em junho deste ano pela Anatel, 20,9 milhões, nada menos que 53,5% do total de acessos, estão no Sudeste. Na comparação ano a ano houve um acréscimo de 10,36%, passando de 18,7 milhões de acessos em junho de 2020 para 20,9 milhões em junho de 2021.

Os dados fazem parte do relatório analítico Quem é Quem na Banda Larga Fixa Competitiva no Brasil, produzido pela consultoria Futurion, Análise Empresarial, em parceria com a Momento Editorial. Nesse capítulo, estão os dados da região Sudeste, que agrega quatro estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, concentram 1.668 municípios e contribuem com 53,13% do PIB nacional.

A região lidera também em número de habitantes. Vivem 89,6 milhões de pessoas, 42,02% da população brasileira. Abriga o maior número de empresas: 4.632.540. Conforme os dados da Anatel e Futurion, operam na região 2.954 prestadores de internet, somando as grandes operadoras, competitivas, satelitais e os ISPs.

Espírito Santo tem 222 ISPs; Minas Gerais, 843 ISPS; Rio de Janeiro, 569 ISPs e São Paulo, 1.590 ISPs.

Novos acessos

Segundo o relatório, os 2,1 milhões de novos acessos na região representam 45,3% do total de novos acessos agregados à base nacional. O estado de São Paulo acrescentou 1,3 milhão de linhas; Minas Gerais teve 541,2 mil novos acessos; Rio de Janeiro, 221,7 mil, e Espírito Santo, 79,3 mil novos acessos. A região também registrou crescimento nos acessos em fibra óptica e com velocidades superiores a 34 Mbps.

Além disso, dos 8,7 milhões de acessos em fibra óptica agregados a base nacional, 43,8% foram no Sudeste, com 3,83 milhões em acessos por meio da fibra; dos 11,4 milhões de acessos com velocidade acima de 34 Mbps registrados no país, 46,85% foram no Sudeste, com 5,3 milhões novos acessos nessa velocidade.

De acordo com os dados do relatório, as grandes operadoras respondem por 60% dos acessos da banda larga fixa na região, somando 12,8 milhões, seguidas pelos ISPs, com 5,4 milhões e as competitivas, com 2,5 milhões de acessos. As satelitais têm 112,6 mil clientes no Sudeste. Chama a atenção na região o número de provedores regionais com mais de 15 mil clientes: 60 ISPs.

No entanto, o documento destaca que 4% dos municípios não têm nenhum ISP operando. Os dados da Anatel também mostram que houve um surpreendente aumento de 180,74% no número de acessos com velocidade acima de 34 Mbps no Sudeste.

No período analisado, a Vivo apresentou uma perda em sua base na região, com redução de 89.495 acessos; a Oi teve redução de 13.409 acessos, enquanto a Claro teve crescimento de 1,53% na região, agregando cerca de cem mil clientes em sua base.

Os ISPs que operam no Sudeste passaram de 2.608 para 2.917 e o aumento de acessos da banda larga fixa provida pelos ISPs foi de 1.619.924 linhas nos 12 meses analisados. O crescimento das competitivas foi o segundo maior em percentual, correspondendo a um aumento de 28,27% em sua quota de mercado, com 727.972 novos acessos.

O mercado da banda larga por satélite, aponta o relatório, tem sofrido uma grande transformação nos últimos anos, com a migração dos acessos dos satélites em bandas C e Ku, que possuem velocidades mais baixas e custo mais elevados para os satélites de alta capacidade (HTS – High-throughput satellite).

Leia aqui o documento completo:

Clique para acessar o ck.php

