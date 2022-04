Queixas sobre serviços de telecom registram queda em fevereiro

O número de queixas de usuários de serviços de telecom encolheu 26,2% em fevereiro, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No mês de fevereiro foram registradas 148.273 queixas de usuários de serviços de telecom, 52.762 reclamações a menos que as registradas em fevereiro de 2022.

As reclamações registradas na Anatel têm caído a taxas superiores a 20% desde abril do ano passado. Em todo o ano de 2021, elas caíram quase 25%.

Para o sindicato das operadoras, o Conexis Brasil Digital, a queda nas reclamações reflete ações das empresas dentro do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações (SART), que tem trabalhado em normativos para melhorar a relação com o consumidor.

“É claro que a prestação de qualquer tipo de serviço está sujeita a problemas, mas desde o começo do ano passado as quedas nas reclamações mostram os avanços e o respeito do setor na relação com os consumidores. Dados da plataforma Consumidor.gov mostraram que, em 2021, as empresas de telecomunicações apresentaram o maior índice de resolução de problemas, solucionando 89,3% das reclamações registradas no site”, afirmou o presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.

Ele aponta a criação da Não Me Perturbe, que permite bloquear chamadas de telemarketing de telecomunicações e de oferta de crédito consignado, como um exemplo de autorregulação que surtiu efeito sobre o número de queixas em telecom.

Outras medidas adotadas dentro da autorregulação de telecom tratam da simplificação e transparência das ofertas feitas pelas empresas, o que reduz dúvidas sobre o que é cobrado do consumidor. O setor também implantou a automação de processos relacionados ao faturamento, como por exemplo a emissão de segunda via e envio de comprovante de pagamento.

Dados da Anatel apontaram uma redução de 26% no número de reclamações relacionadas à cobrança – assunto mais reclamado -, uma queda de 17.999 queixas em fevereiro de 2022, na comparação com fevereiro de 2021.

As queixas sobre qualidade, funcionamento e reparo caíram 35%, representando uma redução de 15.569 queixas. Os dados refletem os altos investimentos feitos pelo setor, que têm ultrapassado os R$ 30 bilhões por ano.

Os dados mostram uma queda consistente em todos os serviços. A maior queda nas reclamações foi sobre a TV por assinatura, 33,4%, passando de 15.324 em fevereiro de 2021 para 10.212 queixas em janeiro de 2022. As reclamações dos usuários de banda larga fixa caíram 27,2% e dos usuários de telefonia móvel 18,9%.

