Quectel lança plataforma de conectividade “as a service” no Brasil

A Quectel Wireless Solutions, provedora global de soluções de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), apresentou, durante a Futurecom 2022, uma plataforma Conectividade como Serviço (CaaS, na sigla em inglês).

O serviço de conexão da empresa, presente em mais de 190 países e utilizado por mais de 500 operadoras de rede, provê tráfego 2G, 3G, 4G, NB-IoT e Cat-M. A solução concentra em um único fornecedor a contratação de módulo, antena e conectividade, além de acelerar o time-to-market (tempo mensurado da concepção até a disponibilidade de um produto no mercado), de soluções para internet das coisas.

Inicialmente, o produto foi lançado, no início deste ano, em países da Europa, do Oriente Médio e da África. Agora, chega ao Brasil, em uma segunda etapa, como parte do projeto de expansão às regiões da América Latina e da Ásia-Pacífico.

“A Conectividade como Serviço facilita a adoção de soluções de IoT dos nossos clientes, tendo apenas um ponto de contato para desenvolver seu produto e depois lançá-lo no mercado, já garantindo seu melhor funcionamento”, afirma Ricardo Simon, diretor de Vendas para América Latina da Quectel.

No Brasil desde 2018, a empresa produz equipamentos na Zona Franca de Manaus. Em todo o mundo, a Quectel atende aproximadamente 7 mil clientes em áreas como indústria de pagamentos, cidades inteligentes, saúde, segurança, agricultura e monitoramento ambiental. (Com assessoria de imprensa)

