Quanto: Open Banking tornará BaaS dispensável

Uma das plataformas pioneiras em open banking no Brasil, a Quanto quer ser protagonista deste mercado quando entrarem em vigor as próximas fases programadas pelo Banco Central. No final do ano passado, a empresa captou, numa rodada Série A, R$ 15 milhões liderada pelos dois maiores bancos brasileiros, Bradesco e Itaú Unibanco e que também contou com a participação de fundos de como Kaszek Ventures e Coatue, este em seu primeiro investimento na América Latina.

A participação do Bradesco foi realizada por meio do fundo Inovabra Ventures e a participação do Itaú Unibanco, feita diretamente, foi sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil. Todos os investidores entram com participação minoritária e o fundador e CEO, Ricardo Taveira, segue no controle da Quanto.

Leia a notícia completa no Digital Money Inform

PUBLICIDADE