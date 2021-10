Qualcomm, Verizon e Samsung batem recorde de velocidade de upload em mmWave

Qualcomm, Verizon e Samsung conseguiram atingir velocidades de upload de 711 Mbps utilizando 5G em ondas milimétricas agregadas. De acordo com nota da Qualcomm, os resultados bateram recordes em velocidades de upload em mmWave.

O experimento contou com a estação de base da Samsung 28GHz 5G Macro Compacto, além do seu RAN virtualizado (vRAN) e core virtualizado (vCore). A Qualcomm forneceu o modem Snapdragon X65 inserido em um smartphone de teste. Esse modelo é a quarta geração de sistemas de modem-RF da Qualcomm voltado para ondas milimétricas.

O teste combinou 400 MHz de faixas mmWave e 20 MHz de 4G. Para tanto, os parceiros utilizaram a tecnologia Single-User MIMO (SU-MIMO).

“Nós tínhamos cerca de 17 mil células de mmWave no fim do ano passado e estamos no caminho para adicionar 14 mil em 2021, com cerca d 30 mil sites no ar ao fim deste ano, e nós continuaremos a construir depois disso”, afirmou o vice-presidente de Estratégia de Tecnologia e Planejamento da Bersion, Adam Koeppe. Segundo as empresas, os resultados demonstram que a tecnologia poderá ser empregada de forma ampla em redes privativas. (Com assessoria de imprensa)