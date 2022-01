Qualcomm, Nokia e Juganu se juntam para padronizar IoT 5G no Brasil

A Qualcomm, a Nokia e a Juganu anunciaram hoje, 12, uma colaboração para padronizar o espectro 5G para cidades inteligentes e casos de uso em serviços públicos de IoT no Brasil, com o apoio das agências governamentais brasileiras ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).

A iniciativa tem a Nokia trazendo o seu core celular 5G e a Juganu a sua luminária de rua inteligente e integrada para utilização em áreas públicas existentes, fornecendo serviços públicos há muito aguardados por meio da integração de tecnologia 5G e de soluções de IoT da Qualcomm Technologies.

De acordo com José Palazzi, Diretor Sênior de Vendas da Qualcomm, a colaboração visa apoiar a padronização da utilização do espectro 5G em mmWave e outras frequências para cidades inteligentes e serviços de IoT.

Para Bruno Gemus, CEO Brasil da Juganu, esse é um projeto a ser aplicado em todo o país. “Este projeto tem o poder de mudar o cenário da iluminação pública viária no Brasil e no mundo. Criamos uma experiência inovadora de iluminação pública, gerando conectividade 5G para o município, que poderá usar essa rede para diversas aplicações e, assim, reduzir a necessidade de instalação de muitas antenas pela cidade.”

Ailton Santos, Head do Brasil da Nokia disse: “As redes de quinta geração são identificadas como uma infraestrutura com potencial de revolucionar tanto a indústria 4.0 quanto o processo de adoção de novos serviços, como as cidades inteligentes”. Estudo recente elaborado em conjunto pela Nokia e a Omdia prevê que até 2035 o 5G irá gerar US$ 1,2 trilhão em produtividade no Brasil.” (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE