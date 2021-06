Qualcomm lança Snapdragon 888+ e plataforma 5G RAN para small cells

O Snapdragon 888 Plus aprimorou a inteligência artificial em 20%, enquanto a segunda geração da plataforma 5G RAN, FSM 200, permite agregação de espectro com velocidade de até 4 Gbps

A Qualcomm apresentou hoje, 28, sua plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, no evento MWC 2021. O novo produto segue o lançamento do system-on-chip Snapdragon 888, no fim do ano passado. Outro anúncio da companhia foi a chegada da primeira plataforma 5G RAN para small cells baseada no release 16, a série FSM 200.

Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm, afirmou que a novidade dispõe de gameplay, streaming e fotografia com aprimoramento de 20% da inteligência artificial. A plataforma conta com CPU Kryo 680 Prime, chegando a 3 GHz e até 32 Tops em IA. Novos dispositivos equipados com o Snapdragon 888+ deverão estar disponíveis a partir do terceiro trimestre de 2021.

Já o FSM 200 deve ter sua amostragem iniciada na segunda metade de 2022. Os produtos sucedem a série FSM100. Ambas linhas foram desenhadas com o intuito de estender a cobertura 5G móvel para ondas milimétricas (mmWave).

A segunda geração traz a capacidade de suportar agregação de espectro de 200 MHz em frequências abaixo de 6 GHz e espectros TDD ou FDD, alcançando velocidades de 4 Gbps. Com 1 GHz de banda larga em mmWave, é possível chegar a velocidade de até 8 Gbps.

A plataforma também permite a funcionalidade Power over Ethernet (PoE), por conta de que sua operação demanda menos gasto de energia. O PoE possibilita a utilização de energia e backhaul de uma fonte, simplificando e reduzindo custos.

“Com apoio do release 16 3GPP e aumento na tendência e interesse em redes privadas para aplicações industriais, a plataforma providencia uma solução para vários casos de uso, incluindo a fábrica do futuro”, afirmou Amon no MWC 2021.