Qualcomm lança sete chipsets para IoT

A Qualcomm apresentou hoje, 8, sete novas soluções de suporta para o ecossistema IoT. São eles: Qualcomm QCS8250, QCS6490/ QCM6490, QCS4290/ QCM4290 e QCS2290/ QCM2290. Essas soluções variam de nível de entrada a premium para segmentos, como transporte, logística, armazéns, câmeras inteligentes, varejo e saúde. As duas últimas ferramentas estarão disponíveis a partir da segunda metade de 2021, enquanto o restante já pode ser adquirido.

O Qualcomm QCS8250 é uma oferta premium, habilitado para conexão de Wi-Fi 6 e 5G. Possui arquitetura CPU Kryo 585, além de Motor de Inteligência Artificial da Qualcomm e processador de sinal de imagem. Com isso, a solução suporta até sete câmeras conectadas e resolução de até 120 frames por segundo. O QCS8250 também oferece uma nova Unidade de Processamento Neural (NPU) para IA ultra-intuitiva.

PUBLICIDADE

Os Qualcomm QCS6490 e QCM6490 também possuem suporte para o Wi-Fi 6 e 5G em mmWave ou sub-6 GHz. Conta com arquitetura de CPU Kryo 670 e computação baseado na sexta geração de Motor IA. As solução têm como finalidade habilitar tablets robustos, leitores industriais e sistemas de interface homem-máquina.

No grupo do meio termo, o Qualcomm QCS4290 e Qualcomm QCM4290 oferecem conexão LTE e com Wi-Fi 6 Ready. São equipados com CPU Kryo 260 e Motor-IA de terceira geração. As soluções possuem focam em aplicações IoT industriais e comerciais, como logística de objetos portáteis em indústrias e armazéns, além de painéis de segurança e câmeras.

Por fim, o Qualcomm QCS2290 e Qualcomm QCM2290 são as soluções de entrada do portfólio, voltados, principalmente, para pontos de venda do varejo. Eles possuem são compatíveis com conexão LTE e possuem suporte de memória para baixo consumo de bateria. Dispõem de arquitetura CPU Cortex A53.

No mês passado, a companhia anunciou também sua primeira solução de modem para IoT industrial, o sistema Qualcomm 315 5G IoT Modem-RF.(Com assessoria de imprensa)