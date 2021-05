Qualcomm lança processador Snapdragon 778G 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A plataforma suporta conexão 5G e WiFi 6, além de possuir recursos do Elite Gaming e integração com inteligência artificial, melhorando videochamadas.

A Qualcomm anunciou hoje, 19, no evento 5G Summit Qualcomm o lançamento da plataforma Snapdragon 778G 5G, que irá equipar smartphones como Honor, iQOO, Motorola, OPPO, Realme e Xiaomi. Focado em smartphones de nível intermediário alto, o processador busca entregar tecnologias de inteligência artificial e gaming. Ainda, conta com recursos para viabilizar a conexão 5G e de WiFi 6. O chip estará disponível no segundo trimestre de 2021.

A plataforma contém a sexta geração de AI Engine da Qualcomm, Hexagon 770, que promete entregar performance de até 12 TOPs. A empresa afirmou que videochamadas poderão ser melhoradas, com funcionalidades baseadas em IA como supressão de ruídos de fundo. Há ainda o Qualcomm Sensing Hub de segunda geração, que integra um processador AI para aplicações de baixo consumo.

Integrado a plataforma, o sistema Modem-RF 5G tem como função facilitar a conexão 5G em ondas milimétricas (mmWave) e em faixas sub-6 GHz. Além disso, o sistema Qualcomm FastConnect 6700 Connectivity permite a conexão do WiFi 6. O Snapdragon 778G 5G está habilitado para 5G no padrão do release 15, podendo ser non-standalone ou standalone.

Segundo a companhia, a CPU Kryo 670 cores melhorou a performance da plataforma em 40%, enquanto a GPU Adreno 642L deverá aumentar a velocidade de renderização de gráficos em 30%.

O Snapdragon 778G 5G também oferece alguns recursos do Elite Gaming da Qualcomm, como Sombreamento de Taxa Variável (VRS), que ajuda a reduzir a carga de trabalho da GPU, e Qualcomm Game Quick Touch, que diminui 20% da latência de taxa de resposta ao toque. Essa é a primeira plataforma da série 7 a receber os recursos mencionados.

Em relação à câmera, a plataforma permite gravação de vídeos de três lentes ao mesmo tempo, incluindo wide, ultra-wide e zoom. O Snapdragon 778G 5G dispõe de tecnologia HDR10+ e sensores de imagem HDR escalonados. (Com assessoria de imprensa)