Qualcomm lança plataforma de drones com 5G e IA

Conectado à 5G ou ao WiFi 6, a Qualcomm Flight RB5 5G permite habilidades críticas nos voos em que a aeronave esteja fora do campo de visão do piloto

A Qualcomm anunciou hoje, 17, o que afirma ser a primeira plataforma de drone a oferecer capacidade 5G e de inteligência artificial. A Qualcomm Flight RB5 5G visa acelerar o desenvolvimento comercial e industrial de drones. A plataforma também está habilitada para WiFi 6 e 5G em ondas milimétricas. A companhia está trabalhando com a Verizon para completar testes de rede.

Equipado com o processador QRB5165, a plataforma permite aplicações como filme e entretenimento, resposta de emergência, delivery, inspeção, defesa e mapeamento. Com conectividade 5G ou Wi-Fi 6, a plataforma consegue manter habilidades criticas de voo em BVLOS (Beyond Visual Line-Of-Sigh). Nessa operação, o piloto não mantém drone no seu campo de visão.

A Qualcomm Flight RB5 5G também conta com a unidade Qualcomm Secure Processing. Ela ajuda na proteção de dados e no cumprimento dos requisitos de segurança. Oferece suporte para sete câmeras com percepção de alta resolução.

O produto será ofertado no marketplace da Verizon, Thingspace. Por enquanto, o design de referência da plataforma está disponível para pré-vendas no site da ModalAI, empresa desenvolvedora de drones e robótica, por US$ 4 mil. O kit de desenvolvimento da Qualcomm Flight RB5 5G deve chegar no último trimestre de 2021. (Com assessoria de imprensa)