Qualcomm lança nova plataforma 5G para celulares premium

LG, Motorola e Oppo vão lançar seus dispositivos com a plataforma Snapdragon 888 ainda no primeiro trimestre de 2021.

A Qualcomm anunciou hoje o system-on-chip Snapdragon 888. O componente foi criado para equipar smartphones topo de linha. O SoC tem integrados CPU e modem 5G, o que segundo a fabricante ajuda a reduzir custos.

A empresa diz que o produto funcional com as principais faixas de frequências disponíveis para 5G no mundo, tanto em ondas milimétricas, como as sub-6 GHz. Traz ainda capacidade de agregação de portadoras 5G, funcionalidade multi-SIM, e compatibilidade com redes 5G stand alone, non-stand alone e DSS.

A plataforma tem também chips destinados a processamento de recursos de inteligência artificial e gráficos (como games e fotos). Segundo a empresa, o chip de IA incluído é capaz de realizar 26 tera operações por segundo. Quanto à capacidade de captura de imagens, suporta sensores capazes de gravar vídeos com qualidade de 2,7 gigapixels por segundo, o que é 35% mais rápido que a geração anterior do Snapdragon.

Embora o anúncio tenha sido feito hoje, já há fabricantes produzindo smartphones com o componente. LG, Motorola e Oppo vão lançar seus dispositivos com a plataforma ainda no primeiro trimestre de 2021.