Qualcomm expande a 5G em seu chip Snapdragon 4-series

A Qualcomm anunciou hoje, 3, a expansão de seu portfólio de plataformas móveis 5G para a série Qualcomm Snapdragon 4, prevista para o no início de 2021. Assim como o restante das plataformas móveis Snapdragon, o novo Snapdragon 4-series foi projetado para ser global, suportando o rápido crescimento de 5G, que já está disponível com mais de 80 redes comerciais em 35 países na África, Ásia, Europa, América do Norte, Oceania/Austrália e América do Sul.

“A Qualcomm continua abrindo caminho para a comercialização de 5G em escala, e a expansão do 5G em nosso Snapdragon 4-series deve atender regiões que atualmente têm aproximadamente 3,5 bilhões de usuários de smartphones combinados”, disse em comunicado Cristiano Amon, presidente da Qualcomm Incorporated.

“A plataforma móvel 5G da série 4 Snapdragon foi projetada para superar as expectativas do segmento de mercado de massa, trazendo uma variedade de recursos predominantemente de nível alto e médio para um público mais amplo. Cumprirá a promessa de tornar o 5G acessível a todos os usuários de smartphones”, completou Amon. Entre as empresas que anunciaram para breve o lançamento de smartphones com o Snapdragon 4 – series, estão a Motorola e a Xiaomi. (assessoria de imprensa).

