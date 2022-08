Qualcomm e GlobalFoundries estendem contrato para fornecer semicondutores aos EUA até 2028

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Qualcomm e GlobalFoundries anunciaram nesta segunda, 8, a extensão do contrato de longo prazo para garantir o fornecimento de semicondutores aos EUA até 2028.

O acordo garante o fornecimento de wafer e os compromissos de apoiar a fabricação nos EUA por meio da expansão da capacidade de fabricação de semicondutores na fábrica da GlobalFoundries, em Malta, Nova York.

O anúncio foi feito em evento em Washington, capital dos Estados Unidos, com pompa e circunstância. Estavam presente CEOs das duas empresas, da Ford Motor Company e da Applied Materials. Estava ainda o diretor do Conselho Econômico Nacional Brian Deese, o Subsecretário de Defesa para Aquisição e Sustentabilidade Dr. William LaPlante, e o Diretor Sênior do Conselho de Tecnologia e Segurança Nacional, Tarun Chhabra. A Cúpula incluiu CEOs e líderes seniores de toda a cadeia de suprimentos de semicondutores, de fabricantes de ferramentas e wafers a fornecedores-chave e usuários finais de chips fabricados nos EUA.

Longa parceria

Em 2021, as duas empresas já haviam anunciado parceria para atender a demanda por chips 5G. A Qualcomm Global Trading, uma subsidiária da Qualcomm Technologies, se tornou um dos primeiros clientes da GF a garantir seu fornecimento com um contrato de longo prazo cobrindo várias localidades e tecnologias. Esse acordo garantiu capacidade de 22FDX nas instalações da GF em Dresden, e agora incluirá mais capacidade nas instalações da GF recentemente anunciadas em Crolles, França.

O anúncio de hoje estende especificamente a colaboração da QGT nos EUA com a GF em FinFET para transceptores 5G, Wi-Fi, conectividade automotiva e IoT.

“Este acordo para 2028 prova que a indústria crescerá aqui quando formos competitivos com a Ásia e a Europa. Com grandes novos incentivos federais para a fabricação de microchips nos EUA, estamos ansiosos por mais anúncios como este”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer.

