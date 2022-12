Qualcomm cria app SIM Maternidade para gestantes atendidas pelo SUS

Por meio do aplicativo móvel, as gestantes ao longo de sua assistência médica, podem monitorar sua saúde, acompanhar consultas de pré-natal. Ele já está em testes em Campina Grande, informa Francisco Giacomini Soares, vice-presidente de Relações Governamentais

Para a Qualcomm, o desenvolvimento de app para tecnologias móveis, aliado a uma boa conectividade, são essências para projetos inovadores na saúde pública. Um deles, batizado de foi mostrado nesta quarta-feira,7, no 5×5 Tec Summit, evento promovido pelas publicações TI Inside, Teletime, Mobile Time, Convergência Digital e TeleSíntese.

Francisco Giacomini Soares, vice-presidente de Relações Governamentais – Latam da Qualcomm apresentou a iniciativa conjunta da empresa que desenvolveu um aplicativo como parte de estudo clínico para avaliar o uso da tecnologia móvel para acompanhamento de gestantes em comunidades mais carentes.

O app da Qualcomm ganhou o nome de Saúde Inteligente Móvel para Maternidade – SIM Maternidade – e por meio de um aplicativo móvel, as gestantes, ao longo de sua assistência médica, podem monitorar sua saúde, acompanhar consultas de pré-natal e receber alertas sobre eventuais problemas relacionados ao desenvolvimento da gravidez.

Parte de um estudo clínico que avalia o uso da tecnologia móvel na melhoria da saúde materna, o IM Maternidade está disponível nos sistemas Android e iOS e está sendo testado em gestantes de Campina Grande (PB), que permite que elas também possam acessar materiais educativos, preencher formulários de acompanhamento, receber alertas e mensagens relevantes e registrar a evolução da gravidez.

“Essa é uma forma de efetivamente atuar junto à saúde com tecnologia em ambientes onde o atendimento a comunidades que tenham mais dificuldade de acesso à informação ou mesmo pelas distâncias a fim de atender os mais carentes com responsabilidade social. Para nós é um meio de nossas tecnologias melhorar a vida das pessoas. Esta é a segunda iniciativa neste sentido pois já realizamos também o acompanhamento no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, com 400 pacientes com doenças crônicas”, disse o executivo da Qualcomm.

“O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, com aproximadamente 70% da população brasileira, dependendo dele. Assim o objetivo do SIM Maternidade é demonstrar como a tecnologia móvel pode suportar um sistema tão grande e complexo e torná-lo mais eficiente, em especial para atender mulheres em gestação de alto risco”, explicou Gustavo Perez, sócio fundador e CEO da MTM , parceiro da Qualcomm no projeto do app.

Como relatou Perez, os dados coletados serão analisados e compartilhados com os prestadores de cuidados de saúde através da plataforma web do projeto. Com essas informações, o projeto SIM Maternidade e equipes de saúde poderão monitorar a saúde das gestantes, bem como gerar relatórios e indicadores de saúde.

Por meio do aplicativo, será possível registrar observações, notificar a equipe médica, revisar o histórico médico do paciente e acessar dados e informações enviadas pelo paciente. Além disso, a equipe de saúde é notificada sempre que houver um potencial alerta de saúde. O projeto já está apto a incorporar vídeo para monitoramento das grávidas, assim que o 5G estiver disponível.

“Atualmente, a maioria das consultas de pré-natal são realizadas pela equipe de saúde da família nas unidades básicas de saúde. Essas unidades têm inúmeras outras tarefas, além de desempenhar esse papel. O uso de ferramentas móveis de saúde traz oportunidades para melhorar o monitoramento, além de funcionar como um verdadeiro portal para a educação em saúde”, afirma Francisco Soares.

Neste projeto , a equipe de Inteligência Artificial da Qualcomm realiza a mineração de dados e análise de tendências para identificar padrões, a fim de aprimorar a análise das informações enviadas às equipes de saúde e na criação de modelos em situações monitoradas para ajudar os médicos na tomada de decisão. Os resultados da análise serão disponibilizados na plataforma para a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além de gestores de clínicas e equipes de saúde.

De acordo com Gustavo Perez, o SIM Maternidade tem a participação da prefeitura de Campina Grande e sua aplicação se dá por meio de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, dentro dos indicativos determinados pelo próprio Ministério da Saúde. A Qualcomm está aberta a apoiar outras iniciativas de interessados em desenvolver aplicações para o setor.

