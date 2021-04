Qualcomm completa chamada de dados 5G SA com portadoras agregadas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Qualcomm anunciou na semana passada ter completado chamadas de dados em rede 5G Standalone que combinam ondas milimétricas (mmWave) com faixas sub-6 GHz. A empresa realizou testes com os métodos Desenvolvimento Guiado a Funcionalidades (FDD) e Desenvolvimento Guiado por Testes (TDD).

Para isso, utilizou a quarta geração do sistema de modem da Qualcomm, o Snapdragon X65 5G. Além disso, o teste contou com o módulo de antena de mmWave Qualcomm QTM545, inserido em um protótipo de smartphone. Ambos equipamentos estão disponíveis para amostragem de clientes.

Primeiro, os engenheiros da Qualcomm agregaram espectros sub-6 GHz em FDD com 28 GHz de frequência de mmWave. Em seguida, combinaram as faixas abaixo de 6 GHz em TDD com 38 GHz de mmWave. A Qualcomm atingiu a agregação em chamadas de dados conduzidas em 17 de março.

De acordo com a empresa, combinar diferentes espectros de rádio possibilitará que dispositivos alcancem altas velocidades “mesmo em condições desafiadoras”, tanto em lugares lotados quanto em casas e pequenos negócios.

Na semana passada, a Ericsson e a MediaTek também finalizaram testes de agregação de diferentes espectros do 5G SA. Os parceiros obtiveram uma velocidade de 5,1 Gbps combinando 800 MHz de mmWave e 60 MHz de banda C. (Com assessoria de imprensa)