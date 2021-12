Qualcomm atualiza plataforma móvel Snapdragon

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O modelo chega a 10 Gbps em velocidade de download com seu Modem-RF X65 5G e 3,6 Gbps com wi-fi

A Qualcomm lançou no evento Snapdragon Tech Summit 2021 o que declarou ser a plataforma móvel mais avançada do mundo, o Snapdragon 8 Gen 1. O chipset visa equipar smartphones premium oferecendo suporte para 5G e aplicações de inteligência artificial.

O chipset conta com o sistema de Modem-RF X65 5G e chega a 10 Gbps de velocidade de download. O sistema móvel de conectividade, Qualcomm FastConnect 6900, suporta conectividade wi-fi, incluindo 6 e 6E, de até 3,6 Gbps.

PUBLICIDADE

Para câmera, o Snapdragon 8 Gen 1 engloba o primeiro ISP móvel de 18-bit comercial que captura 4000 vezes mais dados de câmera do que seu antecessor. Os sensores com esse software também serão capazes de fazer captura de vídeo de 8K HDR no formato HDR10+.

O mais recente processamento de linguagem natural baseado em IA da Hugging Face pode servir como assistente pessoal, priorizando e analisando notificações. Um novo sistema de IA é alimentado pela 3ª geração Qualcomm Sensing Hub, com mais fluxos de dados.

Além disso, a plataforma móvel utiliza 50 ferramentas do Elite Gaming. O novo GPU Adreno oferece 30% mais de renderização de gráficos e 25% mais economia de energia do que a geração anterior. Um dos recursos para jogos fornece controle mais preciso para os desenvolvedores de jogos.

Outra novidade do Snapdragon 8 Gen 1 é sua integração com a tecnologia aptX Lossless Technology for CD-quality. Essa é a primeira plataforma móvel da Qualcomm que oferece suporte para como transmissão de áudio, gravação estéreo e canal de voz para jogos.

Algumas marcas anunciaram a adoção da última plataforma da Qualcomm. Entre elas, Honor da Huawei, Motorola, Realme, Redmi, Sony, Vivo, Xiaomi e ZTE. A expectativa é que dispositivos com o chipset comecem a ser lançados no fim deste ano. O smartphone Realme, realme GT Pro 2, que intende se tornar o mais o mais sofisticado smartphone premium da empresa levará a nova platafoma da Qualcomm. O smartphone representa a entrada da Realme no mercado high-end global.

Qualcomm e Google Cloud

As duas companhias estão trabalhando em conjunto para acelerar o desenvolvimento de Neural Architecture Search (NAS) para viabilizar que empresas criem modelos de inteligência artificial de forma automática, em vez de manual.

Em um primeiro momento a tecnologia chegará ao recém-lançado chipset da companhia, Snardragon 8 Gen 1 e depois chegará ao portfólio da Qualcomm, como as plataformas ACPC e XR, plataforma Snapdragon Ride e plataformas IoT da Qualcomm. Eles utilizarão Google Cloud Vertex AI Neural Architecture Search (NAS) com o mecanismo da Qualcomm de IA.

“Google Cloud’s Vertex AI NAS irá dar a Qualcomm a habilidade de trazer alta precisão em IA com baixa latência para dispositivos de baixo consumo energético, como IoT, imagens médicas, automóveis e dispositivos móveis”, afirma a vice-presidente de Nuvem IA e Soluções de Indústria do Google Cloud, June Yang. O Google Cloud Vertex AI NAS será integrado ao Qualcomm Neural Processing SDK para acesso do desenvolvedor. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE