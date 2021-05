Qualcomm apresenta o modem 315 5G IoT, para aplicações IIOT

Disponível no mercado a partir do segundo semestre de 2021, o modem é o primeiro da empresa a oferecer suporte para 5G e aplicações IIOT

A Qualcomm anunciou hoje, 21, sua primeira solução de modem voltado para aplicação IoT Industrial (IIoT), o sistema Qualcomm 315 5G IoT Modem-RF. A solução modem-para-antena foi projetada para oferecer suporte ao ecossistema de IoT para construção de dispositivos LTE e 5G atualizáveis ​​para verticais de IoT. O Qualcomm 315 5G IoT deverá estar disponível a partir do segundo semestre de 2021.

Dentre os clientes em potencial estão as indústrias de varejo, energia, automação e manufatura, agricultura de precisão, construção, mineração e locais públicos. Devido à sua pegada reduzida e front-end de RF integrado, a solução expande o portfólio de modens da companhia, fornecendo uma solução compatível pin-to-pin para os módulos LTE atuais. Com isso, se viabiliza a formação de módulos com habilidade de atualização, sem necessidade de alteração do hardware.

PUBLICIDADE

O Qualcomm 315 5G IoT está habilitado para 5G New Radio (NR) nos espectros sub-6 GHz e opera apenas no modo Standalon (SA). A solução também funciona em redes privadas, isoladamente ou por network slicing. Acompanham o modem manutenção e suporte de software e hardware de vida estendida.

“Essa solução ajudará a criar dispositivos de longa duração e promoverá o crescimento e a expansão na indústria 5G IoT, permitindo uma integração perfeita para clientes que utilizam gerações anteriores de conectividade”, afirmou Jeffery Torrance, vice-presidente sênior e gerente de produto da Quancomm Technologie.

Recentemente, a Qualcomm anunciou em evento o lançamento dos designs de referência do modem 5G Snapdragon X65 e X62 5G M.2. A soluções focam no segmento industrial de PCs. (Com assessoria de imprensa)