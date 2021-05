Qualcomm apresenta designs de referência para modems 5G destinados a PCs e CPEs

No evento 5G Summit Qualcomm, a companhia apresentou o design de referência do Qualcomm Snapdragon X65 e X62 5G M.2, visando aumentar a adoção do 5G nos segmentos industriais de PCs, ACPCs (Always-Connected PCs), laptops, CPEs (Customer Premises Equipment), XR, gaming e outros dispositivos de banda larga. Também com o propósito de expandir a quinta geração, a Qualcomm está trazendo atualizações para o sistema Snapdragon X65 5G Modem-RF.

Os designs de referência Qualcomm Snapdragon X65 e X62 5G M.2 foram construídos com base na primeira solução 5G de 10 Gbps e conforme o padrão 3GPP do release 16. Os sistema Snapdragon X65 e X62 5G Modem-RF irão equipar os design de referência, suportando agregação de espectro, 5G sub-6 GHz e mmWave de alcance estendido.

De acordo com a Qualcomm, os designs de referência permitirão que os Fabricantes Originais do Equipamento (OEMs) reduzam o tempo de lançamento de equipamentos 5G. “Para ajudar a atender essa demanda de dados e criar novos produtos e experiências empolgantes, nossos novos designs de referência 5G M.2 lidam com muitas complexidades de design 5G antecipadamente para que os OEMs não precisem ”, afirmou Durga Malladi,, vice-presidente sênior 5G da Qualcomm. Os designs já estão disponíveis para clientes da companhia.

Snapdragon X65 5G Modem-RF

Os aprimoramentos do sistema Snapdragon X65 5G Modem-RF estão recursos estendidos de mmWave e maio eficiência da bateria. Os recursos de mmWave terão suporte para provedoras de banda larga de 200 MHz no espectro mmWave. A Qualcomm afirmou que os novos recursos estabelecem a base para impulsionar os próximos lançamentos do 5G mmWave na China e em outras regiões.

Além disso, o sistema apresenta melhor eficiência energética, com o Qualcomm 5G PowerSave 2.0. A partir do Release 16 UE-Assisted Information (UAI), uma técnica de aumento da eficiência de energia, o dispositivo e estações base poderão trocar informações críticas. Assim, é possível gerenciar vários parâmetros de conexão, como número de prestadoras, largura de banda alocada, camadas e desempenho térmico a fim de otimizar recursos.

Atualmente, o Snapdragon X65 está em fase de amostragem e deve ser lançado ainda neste ano. (Com assessoria de imprensa)