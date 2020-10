Qualcomm anuncia portfólio de infraestrutura 5G RAN

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Qualcomm Technologies anunciou hoje, 20, seu portfólio de infraestrutura 5G, com foco nos fornecedores de rede. O portfólio 5G RAN pretende acelerar a distribuição e comercialização de equipamento vRAN e ferramentas que atendam às demandas 5G para redes privadas e públicas. Assim, a empresa busca acelerar a transição do ecossistema celular em direção ao Radio Acces Network (RAN).

Os serviços incluem infraestruturas tanto de macro estações base com grande presença de tecnologia MIMO, quanto de micro estações base de designs compactos. Ainda, o portfólio abrange as opções Unidade Distribuída (DU) e Unidade de Rádio (RD).

As plataformas Qualcomm foram pensadas para viabilizar Originals Equipments Manufactureres (OEM’s), que, na visão da empresa, trariam inovação para as redes sem fio. São 3 plataformas 5G RAN: Qualcomm Radio Unit Platform, Qualcomm Distributed Unit Platform e Qualcomm Distributed Radio Unit Platform.

No Brasil, a TIM, que junto a Vivo deve puxar a estratégia OpenRAN no país também está participando da transição com a Qualcomm. Outros clientes são AT&T, LG Uplus, Telefónica na Espanha, Vodafone.

“Nós estamos trabalhando de perto com operadoras, fornecedores de equipamentos de rede, organismos de normalização e outros stakeholders fundamentais para fazer o desenvolvimento dessas redes uma realidade”, afirmou Cristiano Amon, presidente da Qualcomm. (Com assessoria de imprensa)