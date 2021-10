Qual o real impacto do 5G sobre a infraestrutura da rede atual?

O 5G vem acompanhado de números gigantes e tecnologias inovadoras que vão viabilizar a oferta de novos serviços, mas também vai exigir mudanças na arquitetura da rede de telecomunicações para atender as altas taxas de transmissão e a outros requisitos da quinta geração. Será que a infraestrutura das redes de telecomunicações no Brasil está preparada para implantação desta importante tecnologia?

No curso Fundamentos da Tecnologia de Comunicações Ópticas da Ciena University serão discutidos temas como Mudanças na Infraestrutura da Rede de Acesso, Transporte e Core, O-RAN, 5G SA / NSA, DSS, entre outros. Com a capacitação, os provedores regionais (ISPs) terão as informações necessárias para tomar decisões e planejar os investimentos para que estejam preparados para os novos negócios nesse novo cenário.

No formato gameficação, o curso será online e gratuito. Dividido em cinco sessões, será realizado toda terça-feira, a partir de 18h30, ao vivo, pela plataforma da Ciena University. A primeira aula é dia 19 de outubro e ainda dá tempo de fazer sua inscrição. Não deixe de participar! Além de aprender de uma forma divertida, os participantes vão acumular pontos que poderão ser trocados por prêmios ao final do treinamento. Na medida em que participam do treinamento semanal, os participantes acumulam pontos por meio de quizzes e medalhas, que poderão ser trocados por prêmios no Synnex Club, como cafeteira, tablet, celular, entre outros. Os três primeiros lugares ganharão uma quantidade extra de pontos. Todos os participantes terão certificados da Ciena University.

O treinamento é bastante interativo e terá, além dos jogos, a apresentação de vídeos e de casos de uso. Os participantes também terão acesso ao conteúdo do livro digital sobre 5G que está sendo produzido pelo Inatel. A publicação mostra a evolução dos sistemas móveis e a quebra de paradigma com o 5G, no qual o avanço tecnológico não se concentrou apenas na vazão de dados, mas também em outros serviços e mercados, como IoT, eHealth, máquinas inteligentes, veículos autônomos, entre outros.

Para que o profissional esteja inserido nesse mercado, o livro digital do Inatel aborda os conceitos fundamentais da tecnologia 5G com vídeos ilustrativos e quizzes, que podem prover ao leitor um melhor aprendizado e fixação de conteúdo. Esse material contempla uma completa trilha de aprendizagem, começando pelos motivadores para o surgimento da tecnologia 5G, passando pela rede de acesso 5G (NG-RAN) até chegar ao core (5GC).

Programa

Sessão 1: 19 de outubro – 18h30

Introdução aos Sistemas Ópticos e Fundamentos da Transmissão Óptica

A primeira sessão será dividida entre duas partes. Na primeira, abordará a evolução dos sistemas ópticos, 4G/5G e novas tendências tecnológicas. Na segunda, o foco será em fundamentos como tipos de fibra, topologia, parâmetros, componentes, sistemas ópticos, transmissor, receptor, filtros, entre outros.

Sessão 2: 26 de outubro – 18h30

Funções Especiais do DWDM que Garantem a Eficiência

Na segunda sessão serão abordados os tipos de WDM (CDWM, DWDM) e funções especiais que garantem a eficiência da rede como Modulação Coerente de Portadores Óptico, PCS, Canalização Grade Flexível / Grade Gridless, Transponder / Muxponder, Regeneradores, Amplificadores, entre outros.

Sessão 3: 9 de novembro – 18h30

Redes Baseadas em ROADM e Equipamentos da Ciena

Na terceira sessão, o foco são as redes baseadas em ROADM e funções Colorless, Directionless e Contentionless.

Sessão 4: 16 de novembro – 18h30

Arquitetura Básica e Soluções de Escabilidade do Sistema

Na quarta sessão, será apresentado um estudo na arquitetura básica, como Sistemas Ponto a Ponto com e sem Sistema Backup, além de algumas soluções de escalabilidade destes sistemas com cenários reais.

Sessão 5: 26 de novembro – 18h30

Gestão e Automação de Rede

Na quinta e última sessão, o foco será na gestão e automação da rede, com apresentação das novas tecnologias.