QMC Telecom levanta R$ 500 milhões para expansão no Brasil

A empresa de infraestrutura QMC Telecom International levantou R$ 500 milhões com a emissão de debêntures. O dinheiro será utilizado para a expansão do grupo no país. A oferta foi coordenada pelo Itaú BBA.

Essa não é a primeira vez que o grupo levanta alto volume no mercado. Em 2018, a QMC fechou seu primeiro financiamento de R$ 150 milhões com o ING.

“O valor adquirido é o reflexo de um grande trabalho feito por todo o nosso time e equipe de gestão desde o início, sempre focados em melhorar a conectividade dos nossos clientes”, afirma Jose Stella QMC, co-CEO e fundador.

“Acompanhando nosso crescimento e solidez no mercado de telecom, conseguimos mais que triplicar a magnitude de nosso financiamento, provando a confiança perante nossa empresa e mantendo nosso crescimento acelerado”, acrescenta Rafael Somoza, também co-CEO e fundador da QMC.

As soluções da QMC incluem torres build-to-suit, DAS (Distributed Antenna System) e small cells – além de diversos projetos especiais de infraestrutura neutra. (Com assessoria de imprensa)