Qlik compra a Big Squid, e expande capacidade das equipes de dados e analytics

Empresa promete oferecer suporte a todos os clientes da Big Squid; termos do acordo não foram divulgados

A Qlik adquiriu a Big Squid, fornecedora de aprendizado de máquina automatizado “no code” (AutoML). A intenção da compradora é expandir a capacidade das equipes de dados e analytics de aproveitar recursos avançados de análise aumentada, como avaliação dos fatores chave, análise preditiva e planejamento de cenário “what-if” com modelos de IA implementáveis por API para previsões diretamente no Qlik. Os termos do acordo não foram divulgados.

A combinação da Big Squid com os recursos analíticos aumentados existentes da Qlik – que já incluem integrações de API diretas com mecanismos de terceiros e o assistente de IA integrado ao Insight Advisor – expande o conjunto de recursos mais robustos do setor para analytics em nuvem.

A empresa diz, em comunicado, que, com a aquisição da Big Squid, avança ainda mais sua visão de inteligência ativa, “na qual a tecnologia e os processos acionam operações imediatas a partir de dados em tempo real, atualizados e confiáveis para acelerar o valor do negócio em toda a cadeia de dados e analytics”.

Segundo Mike Capone, CEO da Qlik, as equipes de Dados e Analytics sabem que existe um incrível potencial inexplorado de usar os dados para prever e planejar o que vai acontecer. “O que eles não têm são os recursos e a experiência em modelagem para descobrir e fornecer os insights que alimentam esses esforços”.

“Com os recursos de AutoML ‘no code’ da Big Squid, as equipes serão capazes de aumentar, de forma contínua e fácil, seus esforços em analytics diretamente no Qlik com modelos baseados em IA que fornecem insights exclusivos para planejamento e ação oportunas quando mais importa”, completou Capone.