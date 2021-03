PSB vai presidir Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Foram definidos hoje, 9, na Câmara dos Deputados, quais partidos vão presidir as 25 comissões permanentes da Casa neste ano, com base no critério da proporcionalidade partidária.

O PSB ficou com a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Nesta quarta-feira, 10, haverá a eleição do presidente da C&TCI. A comissão de Constituição e Justiça será presidida pelo PSL.

A comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços terá presidência do PSD. A Comissão de Finanças e Tributação será tocada pelo PL.

Nem todos os partidos indicaram, ainda, os nomes que vão presidir as comissões negociadas. Até o momento, tem-se a confirmação de que Alice Portugal (PCdoB-BA) ficará à frente da Comissão de Cultura, e que Aécio Neves, do PSDB, ficará encarregado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, após o PSDB, que teria direito à Comissão de Minas e Energia, realizar permuta. (Com Agência Câmara)