Proteção de dados: pesquisa mapeia informações pessoais mais expostas na internet

Pesquisa realizada pela NordVPN, especialista em cibersegurança, revela que brasileiros passam o equivalente a 91 horas semanais na internet. Neste contexto de intenso tráfego, a empresa identificou quais são as informações pessoais mais expostas publicamente.

De acordo com o levantamento, entre os dados mais divulgados publicamente estão:

Nomes e sobrenomes (91,5%)

Data de nascimento (86,1%)

Endereço completo (81,4%)

Status de relacionamento (43,9%)

Cargo (40,6%)

Informações bancárias (29%)

Daniel Markuson, especialista em privacidade digital da NordVPN explica que a divulgação de informações pessoais nem sempre é consensual.

“Tenha cuidado com o conteúdo recebido, como anexos e links, e verifique o remetente, eles podem ser um sinal de fraude”, alerta Markuson.

Hábitos na internet

De acordo com a pesquisa, apenas 20% das horas gastas na internet são para o trabalho. Por, aproximadamente, 72 horas semanais, os usuários estão “distraídos” com outras atividades.

A maior quantidade de tempo gasto nas horas livres, mais de 13h, é com programas de TV, filmes e séries em streaming, seguido de acompanhar vídeos pelo YouTube, com a média de 12 horas e 8 minutos. Em terceiro lugar, com 11 horas e 19 minutos semanais, são dedicados ao entretenimento em redes sociais como Facebook, WhatsApp e Instagram, de acordo com o levantamento.

