Prorrogada por 60 dias ativação do 5G em 15 capitais

Por precaução, a ativação do 5G na faixa de 3,5 GHz em 15 capitais terá prazo final em 27 de novembro. A decisão do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 (Gaispi) ainda passará por votação no Conselho Diretor da Anatel.

Na próxima semana, dia 16, será ativado o 5G puro em Curitiba, Salvador e Goiânia. No Rio de Janeiro, Florianópolis, Palmas e Vitória, onde os trabalhos de limpeza da faixa estão avançados, a ativação poderá ser aprovada ainda em agosto.

Segundo o presidente do Gaispi, Moisés Moreira, acredita que até meados de setembro todas as capitais estarão com o 5G ativado. O adiamento se deveu ao atraso na importação dos filtros. “Não queremos que ocorra caos nesse processo, com interferência nas emissoras de TVRO por falta de equipamentos”, disse.

As 15 capitais com postergação por 60 dias são Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Teresina, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e Belém. Pela proposta, a data limite para liberação da faixa nessas cidades passa a ser 28 de outubro e a data limite para ativação do 5G será 27 de novembro.

“Nada impede que essa data seja adiantada, caso a mitigação seja concluída”, afirmou Moreira. Para agosto não está prevista nova reunião ordinária do Gaispi, mas caso seja necessária, o presidente poderá marcar uma reunião extraordinária para liberar o 5G em mais capitais.

Antenas

Em Curitiba, onde a ativação ocorrerá na próxima terça-feira, 16, foram instaladas 316 antenas, 4,4 vezes a mais do mínimo exigido, de 72 erbs, 24 por operadora. Com isso, o 5G na faixa de 3,5 GHz alcança 28% da cobertura do 4G.

Goiânia teve até o momento 100 antenas, número 1,7 maior que o mínimo exigido de 57 erbs ou 19 por operadora. A cobertura chega a 10% da do 4G.

Em Salvador foram implantadas 193 antenas, 1,7 vezes mais que as 108 exigidas no edital. Esse número representa 15% da cobertura de 4G na cidade.

