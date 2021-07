Prorrogada a consulta de requisitos técnicos das estações na faixa de 3,5 GHz

A Anatel prorrogou para 19 de agosto o prazo final para contribuições à consulta pública nº 29, sobre requisitos técnicos a serem observados entre estações na faixa de 3,5 GHz. A agência pretende editar o regulamento que estabelece os aspectos que garantem a convivência entre estações da chamada banda C, de modo a evitar interferências.

A proposta para mitigação do potencial de interferência entre as estações terrestres operando na faixa de 3.300 MHz a 3.700 MHz e estações terrenas associadas aos sistemas de comunicação via satélite operando na faixa de 3.700 MHz a 4.200 MHz, prevê as seguintes técnicas:

PUBLICIDADE

Separação geográfica: estabelecimento de uma distância de afastamento mínima entre os transmissores e os receptores dos sistemas envolvidos.

Para solução de problemas decorrentes de saturação no sistema receptor das estações terrenas:

Aplicação de faixa de guarda: estabelecimento de uma faixa de guarda de operação para determinada configuração dos sistemas envolvidos;

Utilização de filtros no sistema de recepção: estabelecimento de especificações de filtragem adicional, a ser empregada nos sistemas de recepção, com o intuito de melhorar a seletividade do canal adjacente, bem como o Limiar de Saturação do sistema.

Veja aqui a íntegra da proposta.