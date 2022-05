Proposta em consulta atualiza celular por satélite em banda Ka

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Anatel abre, nesta quarta-feira, 25, consulta pública da proposta de atualização dos requisitos técnicos para avaliação da conformidade de celular por satélite de modo a incluir a banda Ka. O objetivo é estimular o desenvolvimento e oferta de equipamentos modernos e condizentes com a tecnologia atual e à utilização de produtos devidamente homologados.

Os novos requisitos se aplicam a terminais móveis de acesso transportáveis ou instalados em veículos, trens, embarcações marítimas e aeronaves do serviço móvel terrestre por satélite e serviço móvel marítimo por satélite, não destinados ao socorro marítimo que transmitem em partes ou em toda a faixa de frequências de 29,5 GHz a 30 GHz. Segundo a agência, as tecnologias e equipamentos utilizados na banda Ka de radiofrequências, que proporcionam o acesso a soluções com maiores taxas de transmissão e o aumento na eficiência das redes dos serviços de telecomunicações em benefício de melhores experiências aos usuários.

O texto traz os requisitos mínimos de qualidade, segurança, interoperabilidade e proteção do espectro radioelétrico aplicados aos dispositivos a serem inseridos nas redes móveis por satélite, considerados essenciais para o atendimento da crescente demanda pelo aumento da capacidade das redes de comunicação.

O prazo de contribuição é de 30 dias, até o dia 23 de julho.

