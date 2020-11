Prontuário único do DATASUS em debate no 5X5 Tec Summit

O debate sobre os desafios do DATASUS, com Jacson de Barros, diretor do Departamento de Informática acontecerá no dia 8 de dezembro.

A grade de Saúde do 5X5 Tec Summit, acontece no dia 8 de dezembro. Um dos paineis trata os desafios da saúde, da telemedicina e um talk show especial com Jacson Venancio de Barros, diretor do Departamento de Informática do DATASUS do Ministério da Saúde e responsável pela implementação da Saúde Digital no Brasil. Foi CIO do Hospital das Clínicas da FMUSP e Fundação Faculdade de Medicina.Ele vai falar sobre a criação do prontuário único, interoperabilidade e os desafios do Datasus nesse período da pandemia.

O evento contece de 7 a 11 de dezembro. O 5×5 Tec Summit, nasceu da iniciativa das publicações TI Inside/Saúde Digital News, Teletime, Mobile Time, Convergência Digital e Tele Síntese, que vai discutir os desafios de 5 verticais de mercado: Saúde, Energia, Entretenimento, Governo e Finanças.

No painel “Quais as estratégias e desafios para criação de um novo modelo de atendimento à saúde”, contará com a participação de Lídia Abdalla, presidente-executiva do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica.

Também contará com a participação de Jijan Zoghbi, presidente da ABCIS -Associação Brasileira de CIOs da Saúde e CIO Ameplan Saúde.

As inscrições para o 5×5 Tec Summit, são gratuitas e podem ser feitas no link