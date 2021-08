Projeto pretende capacitar mais de 150 mil profissionais em TIC

A Brasscom lançou nesta sexta, 6, um projeto para formação de talentos em Tecnologia da Informação e Comunicação no Brasil. O Programa de Aceleração da Capacitação em TIC foi aprovado pelo Conselho de Administração da associação com o objetivo de massificar a oferta de mão de obra qualificada para o setor, com a formação de 156 mil alunos.

Segundo estudo da própria Brasscom, 420 mil novos trabalhadores seriam demandados pelo setor entre 2019 e 2024. Em uma média simples, anualmente, o mercado precisa de 70 mil profissionais. Hoje, no entanto, apenas 46 mil pessoas são formadas com perfil tecnológico a cada ano.

“Equalizar essa diferença é essencial para que as empresas de tecnologia continuem crescendo, gerando empregos formais e de qualidade e contribuindo para acelerar a retomada da economia”, ressalta o presidente do Conselho de Administração da Brasscom, Laércio Cosentino. É por isso que, para o ano de 2021, a temática de Formação de Talentos em TIC foi definida como prioridade estratégica da associação, que tem desenvolvido uma série de ações nesse sentido, incluindo agora a Aceleração da Capacitação em TIC.

Como primeiro passo, a associação construiu uma proposta de capacitação mínima, levando em conta um dos perfis de maior demanda do setor: o desenvolvedor web. O curso proposto terá três meses de duração, com uma carga horária total de 264 horas, em formato híbrido – com aulas presenciais e a distância. A capacitação busca habilitar a entrada, em posição inicial, nas áreas técnicas das empresas de tecnologia. Além das discussões sobre a era digital e sua fenomenologia, a grade inclui conteúdos técnicos, como HTML, CSS e Java Script, habilidades socioemocionais e projeto integrador.

De acordo com o presidente executivo da Brasscom, Sergio Paulo Gallindo, a carga horária enxuta é uma estratégia para reter os alunos. “Entendemos, inclusive através das conversas no nosso Grupo de Trabalho Temático de Formação de Talentos, que cursos com carga horária extensa tendem a desmotivar e acabam por gerar a evasão”. Gallindo pontua, ainda, que “o curso não é exclusivo para empregabilidade jovem, mas também alcança profissionais mais experientes que tenham interesse na requalificação e mudança de carreira”.

Piloto

Ainda neste mês de agosto, serão selecionadas duas instituições de ensino e duas ONGs ou EduTechs para fazer parte da edição piloto, que contará com 100 alunos, divididos em quatro turmas, em diferentes regiões do país. A Brasscom custeará integralmente essa etapa do projeto, com um investimento de R$ 278 mil.

Além do pagamento pela entrega dos conteúdos por parte das capacitadoras, há um aporte financeiro visando a inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para os alunos, o curso será gratuito. Além disso, gastos mensais com internet, deslocamento e alimentação, e até um reconhecimento de R$ 100 pela conclusão do curso, serão pagos pela Brasscom. Ao fim, a associação emitirá um certificado de conclusão – conjunto com as capacitadoras – para cada aluno.

A Brasscom, empresas associadas e capacitadoras avaliarão a pertinência do conteúdo, a qualidade da capacitação e os atributos socioemocionais dos egressos, propondo ajustes necessários para garantir a efetividade do projeto. O programa será, então, refinado e relançado em grande escala para que, até 2024, o déficit previsto de 156.491 profissionais no setor seja superado. Para viabilizar o Programa de Aceleração da Capacitação em TIC, a Brasscom buscará parcerias estratégicas com fontes de financiamento públicas e privadas. (Com assessoria de imprensa)