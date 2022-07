Projeto piloto do Gape levará internet a 181 escolas; veja cidades

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Iniciativa cumpre previsão do Edital da 5G. Planejamento inclui duas cidades por região.

O Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (Gape) aprovou, nesta quarta-feira, 27, o projeto piloto para levar conectividade para escolas públicas, conforme prevê o edital da 5G. Ao todo, 181 escolas serão beneficiadas.

Serão duas cidades em cada região do país:

PUBLICIDADE

Norte : Pau D’Arco (PA) e Espigão do Oeste (RO)

: Pau D’Arco (PA) e Espigão do Oeste (RO) Nordeste : Baía da Traição (PB) e Santa Luzia do Itanhy (SE)

: Baía da Traição (PB) e Santa Luzia do Itanhy (SE) Centro-Oeste: Gaúcha do Norte (MT) e Cavalcante (GO)

Gaúcha do Norte (MT) e Cavalcante (GO) Sudeste : Berilo (MG) e Silva Jardim (RJ)

: Berilo (MG) e Silva Jardim (RJ) Sul: Entre Rios (SC) e Coronel Domingos Soares (PR)

Os municípios com maior número de escolas selecionadas são Cavalcante e Berilo, com 24 cada um. Já a que tem menos unidades é Entre Rios, com dez.

Os critérios de seleção das escolas beneficiadas levou em conta, entre outros pontos, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o percentual de alunos desconectados, a densidade de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e a localização diferenciada (em terras indígenas, quilombolas ou em assentamentos), foram os critérios iniciais.

Quando o projeto-piloto do Gape começa?

De acordo com o Ministério das Comunicações, os detalhes do projeto foram apresentados na reunião pelo Subgrupo Técnico de Diagnóstico e Projetos (SGT Diagnóstico) e ainda passarão por apreciação do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O cronograma das atividades não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

Após validação da Anatel, o projeto será entregue para a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (EACE) que será responsável pelas visitas técnicas, junto ao Ministério da Educação (MEC), para vistoriar as condições das escolas selecionadas.

Ainda segundo o MCom, enquanto este processo é efetivado, “os custos para levar internet às unidades escolares serão levantados, com base nas referências disponíveis na Anatel e no Ministério das Comunicações (MCom)”.

Com informações do MCom*

PUBLICIDADE