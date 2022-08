Esta é a 11ª edição do Anuário e as inscrições terminam nesta semana

Produtos e serviços lideram inscrições para o Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações. Para participar da edição 2022 do Anuário as empresas do segmento precisam inscrever seus projetos até sexta-feira, dia 5. Basta acessar a base de dados com login e senha já enviados (quem não recebeu e quiser participar, deve entrar em contato com a Momento Editorial pelo telefone (11) 3124-7444 ou enviar e-mail para anuario.telesintese@momentoeditorial.com.br.

Os projetos podem ser inscritos em seis categorias:

– Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de

Infraestrutura

– Operadoras Regionais de Serviços de Comunicações

– Fornecedores de Produtos

– Fornecedores de Software e Serviços

– Fornecedores de Soluções de IoT

– Startups Digitais

As inscrições do Anuário Tele.Síntese são gratuitas e os projetos são avaliados por uma comissão de notáveis. Os melhores projetos classificados pelo júri em cada categoria são premiados e a editora também dá o prêmio Tecnologia Nacional para a empresa que se destacar nesse quesito.

Neste ano, foi incluída a categoria Startup Digital. O objetivo é contemplar as empresas que desenvolvem soluções de

tecnologia da informação e comunicação para diferentes segmentos da economia, como agronegócio, cidades inteligentes, saúde, educação, mineração, Recursos Humanos e o financeiro.

Além de destacar as inovações apresentadas ao mercado brasileiro, o Anuário traz reportagens sobre as tendências tecnológicas e o cenário de negócios dos segmentos de Comunicação e Internet.

Todos os produtos e serviços inscritos na base de dados são registrados no Guia de Produtos e Serviços e ganham espaço

tanto na edição impressa como na digital, que fica em destaque nos portais de notícias e de eventos da Momento Editorial até a

edição seguinte.

Na última edição, do ano passado, entre os vencedores estiveram presentes: A American Tower, em parceria com a PUC-RJ, foi a vencedora na categoria Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura. O rebobinador de fibra óptica, da Algar Telecom. Solução de Blockchain Para Rastreabilidade, da Vivo. A TIM, com Cursos Livres e Superiores. A solução Redes Neutras com PTT regional deu à Elnet Telecom o primeiro lugar na categoria Operadoras Regionais. Innovative Assessments, com a Worthy Credit ganhou a primeira colocação de Fintech. Os premiados na categoria Fornecedores de produtos foram empresas Qualcomm (1º lugar), Juniper (2º) e Embratel (3º).

Não deixe para a última hora. Cada empresa pode inscrever até três projetos por categoria. (Da Redação)

