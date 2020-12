Produtores de Holllywood buscam territórios onde latência de internet é menor

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Rodrigo Teixeira cofundador da Magnopous e cofundador executivo da Sky Carousel disse no 5×5 TEC Summit que a tecnologia não será capaz de subsitituir a criatividade humana no audiovisual.

As tecnologias jamais eliminarão totalmente o capital humano na criação de conteúdo. “Só nós temos a sensibilidade para contar uma história de uma forma que uma máquina não consegue fazer”, disse Rodrigo Teixeira cofundador da Magnopous e cofundador executivo da Sky Carousel durante o 5×5 TECSummit. O brasileiro é um respeitado profissional da área de conteúdo em Hollywood, com uma trajetória de 20 anos trabalhando em super produções, sempre com uma abordagem tecnológica.

Seu primeiro grande projeto como profissional de imagens foi “O Dia Depois de Amanhã”. “SinCity” foi sua primeira experiência totalmente digital, sem captação em película. “De uma hora para outra, tudo ficou defasado”, diz. A grande diferença do mercado em relação há 20 anos é que globalizou. “Crônicas de Nárnia”, por exemplo, foi feito com profissionais da China e da Índia. “Depois disso, tudo globalizou. Começamos a escolher territórios onde a latência da internet era menor”, conta.

PUBLICIDADE

Para resolver a latência, as empresas da área tendem se instalar fisicamente próximas dos grande data centers. Sua empresa Magnopous, que atua em desenvolver experiências em parceria com grandes criadores de conteúdo, está ao lado de um dos mais importantes data centers da costa oeste americana

Para ele, vivemos a melhor fase para o criador de conteúdo. Por uma lado, há apetite para todo tipo de conteúdo. Por outro, a tecnologia permite experimentar mais com o conteúdo. O que antes era feito com muita cautela na pós-produção, por que qualquer alteração levaria dias, hoje pode ser alterado em tempo real, abrindo espaço para tentativas.

Para o futuro, Teixeira espera o crescimento da adoção da realidade aumentada e da realidade virtual. “Outras gerações vão ter uma forma de consumir conteúdo que talvez para nós não seja natural”, diz.