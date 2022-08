Produção industrial do setor de telecom desacelera no primeiro semestre

A produção industrial no setor de telecom, que envolve equipamentos de informática e produtos eletrônicos, recuou 1,8% no acumulado de janeiro a junho deste ano, na série com ajuste sazonal. No mesmo período do ano passado, o resultado era de crescimento, de 0,32%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira, 2.

A queda no setor é influenciada principalmente pela fabricação de aparelhos de áudio e vídeo, com queda de 12,6%, além dos instrumentos de medida, teste e controle, com redução de 10,2% na produção.

A pesquisa mostra que houve redução da fabricação em 78% das categorias industriais. Apenas parte do setor de telecom está entre a minoria com resultado positivo, no entanto, o avanço chega a ser 15 vezes menor comparado ao mesmo período do ano passado. Veja abaixo:

O resultado dos componentes eletrônicos no primeiro semestre deste ano é o 3º maior entre os 51 grupos e classes analisados, perdendo apenas para máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção, com crescimento de 17,9% no período e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos, com 21,8%.

Produção industrial mensal

O pico da produção industrial mensal compilada dos Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos ocorreu em maio, com alta de 7,2%. Já em junho, último mês apurado, caiu para -0,9%. No ano passado, os resultados do período foram, respectivamente, alta de 0,59% e 0,26%.

Apesar da desaceleração, as variações mensais da produção industrial do setor de telecom apresentaram tendência de queda no último trimestre de 2022 analisado – abril, maio e junho – comparado ao primeiro. Veja abaixo:

Em números gerais, a produção industrial nacional de junho deste ano variou - 0,4% frente a maio, na série com ajuste sazonal. No primeiro semestre do ano, a indústria acumula queda de 2,2% e em 12 meses, o acumulado foi -2,8%.

