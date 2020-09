Produção eletro- eletrônica cresce 13% em julho

A produção da indústria elétrica e eletrônica cresceu 12,9% no mês de julho de 2020 em relação ao mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal, conforme dados do IBGE agregados pela Abinee. Esse foi o terceiro incremento consecutivo após três quedas seguidas. De acordo com a entidade, a produção da indústria elétrica e eletrônica volta aos patamares verificados no início do ano e os desempenhos positivos indicam retomada do setor após efeitos da pandemia. Ao comparar com julho de 2019, observa-se elevação de 8,1%, com aumento de 9,1% na área eletrônica e incremento de 7,2% na área elétrica.

“O nosso setor vem dando sinais claros de recuperação e os resultados mais favoráveis verificados nos últimos três meses sugerem uma franca retomada, com reposição de empregos, mas certa cautela é observada, afinal desconhecemos como esse fatídico vírus se comportará nos próximos meses”, diz o presidente da Abinee, Humberto Barbato