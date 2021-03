Produção de aparelhos eletrônicos, ópticos e de informática despenca mais de 10% em janeiro

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira, 5, a Pesquisa Industrial Mensal de janeiro deste ano. De acordo com a aferição, a produção nacional cresceu 0,4% em comparação com dezembro de 2020. Por outro lado, foi verificada uma queda de 10,6% no setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.

Em relação ao mesmo período de 2020, na série sem o ajuste sazonal, a indústria avançou 2%. Na comparação ano a ano, a produção de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos encolheu 10%. Houve avanço na produção de celulares e de eletrodomésticos, mas queda na fabricação de aparelhos de linha marrom (TVs, áudio e vídeo).

