Procura por serviço de TV paga cai 26%, mostra pesquisa

Com o avanço dos serviços de streamings no Brasil e no mundo, a busca por planos de TV paga caiu. É o que mostra a pesquisa realizada pelo comparador de planos de internet e TV por assinatura, Melhor Escolha. Pelos dados, as buscas dos usuários por planos de TV por assinatura e pacotes combo caíram mais de 26% nos últimos 12 meses, enquanto que a busca por planos de internet banda larga avulsos subiram 33% no mesmo período.

Outro dado da pesquisa mostra que, nos últimos 12 meses os acessos à TV por assinatura pós-paga caíram 5,5%, porém essa queda não é uma novidade no setor, pois nos últimos 5 anos esse número de acessos despencou em 29,2%. Entretanto, foi observado que no mesmo período houve um crescimento de 51,8% referente ao acesso da internet banda larga.

A popularidade dos streamings no Brasil não é nenhuma novidade, mas a velocidade com que o setor cresceu vem surpreendendo. De acordo com o “relatório de adoção de Streaming Global do Finder”, 65% dos adultos brasileiros têm pelo menos um serviço de streaming, muito acima da média global de 56%.

O Melhor Escolha acompanhou todo esse movimento e percebeu também que as operadoras novas até tentaram agitar o mercado, mas acabaram falindo, como o caso da BluTV, a operadora por assinatura oriunda de Uberlândia, Minas Gerais, que esteve presente no mercado durante dois anos, mas teve sua falência decretada em março de 2022.

Essa queda nas assinaturas nos planos de TV por assinatura e o aumento no número de assinantes nas plataformas de streamings pode ser o reflexo das mudanças tardias realizadas pelas maiores operadoras. A Claro, por exemplo, foi a primeira a se movimentar, mas isso aconteceu apenas no final de 2020 com a chegada do Claro Box, um plano de TV por assinatura para assinantes e não assinantes da operadora por um preço mais barato.

Já em junho deste ano, a Oi lançou o Play TV, aplicativo que traz canais tradicionalmente presentes na TV paga, como o Globo News, SporTV, BandSports, Comedy Central, além do acesso aos conteúdos do Paramount+.(Com assessoria de imprensa)

