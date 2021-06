Procon-SP terá central de apoio ao consumidor que teve celular roubado

Central foi solução encontrara após reunião com Apple, Claro, Facebook, Febraban, Google, Motorola, Samsung Tim, Vivo e Whatsapp a respeito do combate de fraudes baseadas em dados obtidos de celulares roubados

No encontro que aconteceu na manhã de hoje, 23, o Procon-SP discutiu com bancos, operadoras de telefonia e as plataformas Apple e Google os mecanismos de segurança disponibilizados em caso de roubo de smartphones e as medidas preventivas para evitar golpes e fraudes bancárias. O Procon-SP irá disponibilizar uma central com todas as orientações que o consumidor deve seguir nesses casos.

“O objetivo é centralizar as informações e facilitar a vida do consumidor. É dever das empresas oferecerem meios simples e rápidos para evitar que mais pessoas sejam vítimas desses criminosos”, avisa Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

Na central, o consumidor terá informações sobre o passo a passo que cada uma das empresas – bancos, operadoras e plataformas – fornece para que ele, de forma simples e ágil, bloqueie sua conta e senha bancária, sua linha de telefone e chip e apague os dados de seu celular.

“Nossa ideia é que o consumidor possa acessar um único número para fazer todos esses bloqueios, isso está em andamento, mas não está disponível ainda”, informa Capez. “O importante é conseguirmos avisar todos os consumidores sobre as ações preventivas; se conseguirmos inviabilizar esse tipo de golpe com as transações bancárias, esse mercado ilícito tende a reduzir”, conclui.

Estiveram presentes na reunião, representantes das seguintes instituições: Apple, Claro, Facebook, Febraban, Google, Motorola, Samsung Tim, Vivo e Whatsapp. (Com assessoria de imprensa)