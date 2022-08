Procergs anula pregão de nuvem dos estados e lança novo edital

Procergs alterou regras que vedavam participação de consórcios de empresas no pregão após críticas do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul.

A Procergs, responsável por organizar o pregão de nuvem de 10 estados, cancelou a disputa que realizou em julho. Polêmico, o certame motivou reclamações de várias empresas, inclusive das operadoras Claro e Oi, e terminou anulada no dia 26 de agosto após medida cautelar emitida pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que apontou erros no processo.

Agora, a empresa de processamento de dados abriu novo edital, quase igual ao primeiro. As poucas modificações não alteram os preços anteriores, alvo de críticas do mercado e do TCE. Mas altera uma regra que deixou de fora a Oi, por exemplo: a possibilidade de o leilão ser disputado por consórcios de empresas.

Diz o edital agora:

“4.7 SERÁ PERMITIDA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE EMPRESAS. Neste caso, deverão

ser atendidas as seguintes condições:

a) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais

de um consórcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase

de licitação quanto na de execução do contrato;

c) Liderança obrigatoriamente à empresa brasileira, no consórcio de empresas brasileiras e

estrangeiras;

d) Obrigatoriedade de constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato nos

termos do compromisso subscrito pelos consorciados.”

O pregão prevê a formação de preços para contratação de serviços multinuvem por 10 empresas de processamento de dados estaduais ou municipais. São dois lotes. O primeiro, prevê a precificação para contratação por parte de:

CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ (Curitiba – PR) CIASC – CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADODE SANTA CATARINA (Florianópolis -SC) CODATA – COMAPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA (João Pessoa – PB) COPASA –COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Belo Horizonte -MG MTI – EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Cuiabá -MT) PROCEMPA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE (Porto Alegre -RS) PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A (Manaus – AM) PRODAP – CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Macapá – AP) PRODEMGE – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Belo Horizonte -MG) SEDI/GO – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (Goiânia -GO)

O segundo lote, específico para contratação de nuvem Oracle, atende as seguintes empresas:

CELEPAR MTI PROCEMPA PRODEMGE

O novo edital diz que as propostas deverão ser enviadas até as 10h de 23 de setembro, quando também serão abertas. Toda a negociação ao longo do leilão se dará via sistema eletrônico, remotamente. Aqui, o novo edital.

